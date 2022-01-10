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Аналитик Тузов назвал инфляцию, дефолты и массовые банкротства главными рисками 2022 года

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм
" рассказал о шоковых сценариях фондового рынка в нынешнем году.
Газета.Ru
В первую очередь на рыночную ситуацию повлияет высокая инфляция с падением мирового ВВП.
ФАН
"Мир может скатиться к инфляционной спирали, когда действия регулирующих органов только ухудшают положение", — подчеркнул Тузов.
ПРАЙМ
Второй гипотетический шоковый сценарий заключается в допущении возможности кризиса отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса.
ПРАЙМ

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