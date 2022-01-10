Стоит отметить, что уже в ноябре 2021 года средняя цена этих кроссоверов в дилерских центрах вплотную приблизилась к максимальной рекомендованной цене от производителя, и для Geely Atlas, например, составила 1 840 000 рублей, для Atlas Pro — 2 205 000 рублей, для Coolray — 1 713 000 рублей.