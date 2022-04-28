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Аналитик Тузов назвал выгодным для экономики России вариантом фиксированный курс рубля

Фиксированный курс выгоден для стабилизации валютной ликвидности, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
SIA.ru
Не секрет, что валютная ликвидность в России из-за санкций сейчас сильно ограничена.
ПРАЙМ
В результате предложение превышает спрос.
News.ru
Фактически, для экономики РФ сейчас было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам, чтобы обмен валют проходил по фиксированному ЦБ РФ курсу, делает вывод аналитик.
ПРАЙМ

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Аналитик Тузов заявил, что России выгоден фиксированный курса рубля
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