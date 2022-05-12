На фоне того, как курс евро по итогам торгов на Московской бирже 4 мая не смог преодолеть отметку 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года, аналитики отметили, что российская валюта укрепляется, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях.