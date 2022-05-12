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Аналитик Тузов объяснил падение курса евро снижением спроса на валюту

Резкий обвал евро к рублю происходит из-за снижения импорта из стран ЕС, начала рублевых платежей за газ и общемировом спаде интереса к европейской валюте.
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Также на курс евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.
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Тузов полагает, что Центробанк и Министерство финансов стараются сдерживать падение европейской валюты, чтобы если не приумножить, то хотя бы сохранить доходы экспортёров.
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На фоне того, как курс евро по итогам торгов на Московской бирже 4 мая не смог преодолеть отметку 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года, аналитики отметили, что российская валюта укрепляется, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях.
Известия

Подробнее о событии

Эксперт Тузов объяснил падение курса евро сокращением импорта из ЕС и оплатой газа в рублях
Комсомольская правда20:00
Аналитик Тузов: обвал евро к рублю выгоден компаниям, которые уходят из РФ - они дешево его покупают
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