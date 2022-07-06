Будьте в Плюсе

Аналитик Тузов: ослабление рубля могло произойти благодаря участию государства

Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июня.
РИА Новости
«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счёт международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — предположил он.
RT на русском
Во второй половине 2022 года, допустил Тузов, иностранные валюты продолжат укрепляться по отношению к рублю.
Телеканал 360°
Выше обозначенный курс 70-80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Тузов объяснил снижение курса рубля к иностранным валютам
RT на русском01:27
Аналитик Тузов: ослабление рубля к доллару и евро возможно только при участии государства
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Тузов: ослабление рубля могло произойти благодаря участию государства
РИА Новости18:15
Аналитик Тузов допустил ослабление рубля при участии государства
Телеканал 360°19:00
Аналитик Тузов: участие государства могло стать причиной ослабления рубля
News.ru18:58
Экономист Тузов озвучил причины неожиданного ослабления рубля
ФАН18:31
Аналитик Тузов заявил, что ослабление рубля могло произойти при участии государства
Lenta.ru00:46

Интересное

РБК: в РАНХиГС разработали модель прогнозирования спада экономики России

Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС разработал модель прогнозирования спада экономики России вследствие внешнеэкономических шоков.
ТАСС01:19

Кадыров считает приоритетом в спецоперации уничтожение террористов из Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает своей принципиальной задачей в ходе спецоперации на Украине уничтожение террористов, сбежавших из Чечни.
Коммерсантъ00:27

Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале

Среди стран, которые примут участие в международном трибунале над «военными преступниками» в Донецкой народной республике (ДНР), будут Луганская народная республика и Сирия, последняя дала предварительное согласие, сообщила в интервью ТАСС министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
РБК01:12

Экс-депутат Сейма Пискорский: НАТО не поможет Польше в войне с Россией из-за Украины

Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.
РИА Новости21:28

На Большом Каменном мосту в Москве в ДТП погибли два человека, еще один пострадал

В центре Москвы на Большом Каменном мосту столкнулись два легковых автомобиля, в результате два человека погибли.
Lenta.ru01:14

Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира

Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.
РИА Новости20:00

Китайский военный эксперт Чжунпин допустил развитие ситуации на Украине в ядерную войну

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times заявил, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе.
Газета.Ru00:49

Fox News: в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена

Цены на бензин в США растут из-за политики американского президента Джо Байдена, а не из-за действий российского лидера Владимира Путина, которого Байден пытается в этом обвинить.
RT на русском00:41

Суд в Москве арестовал всех подозреваемых по делу о злоупотреблениях в МВД

Ранее суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, также арестован генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.
RT на русскомвчера в 16:01