«Можно сказать, что за считаные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам», — сказал Путин.
По мнению политолога, террористы воспользовались недовольством населения ценовой политикой, поэтому сложилась ситуация, когда руководство Казахстана напрямую говорит о террористах, а в обществе начинаются разговоры по типу «разве террористы подняли цены на газ».
В Ростове-на-Дону на Лусину Григорян, эндокринолога тюремной Межобластной туберкулезной больницы № 19 регионального управления ФСИН, завели уголовное дело из-за смерти Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и надругательство над телом.