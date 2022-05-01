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Аналитик Тузов заявил о фактическом крахе евро в России из-за падения спроса на валюту

На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортёров остаётся стабильно высоким, поэтому евро стабильно слабеет к рублю.
RT на русском
Директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов констатировал крах евро внутри России.
Lenta.ru
"Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам", — объясняет он.
ПРАЙМ
Укрепление российской валюты произошло на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 14 процентов годовых.
Lenta.ru

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Финансист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на иностранную валюту
РИА Новости19:17
Эксперт Тузов: крах евро внутри России уже происходит - спрос на него падает, а предложение растет
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