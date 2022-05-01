RT на русскомАналитик Тузов заявил о фактическом крахе евро в России из-за падения спроса на валютуНа фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортёров остаётся стабильно высоким, поэтому евро стабильно слабеет к рублю.RT на русскомДиректор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов констатировал крах евро внутри России.Lenta.ru"Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам", — объясняет он.ПРАЙМУкрепление российской валюты произошло на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 14 процентов годовых.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналAllNW.ruГазета.RuАБНВятка-На-СетиREGNUMDeita.ruНародные новостиЭкономика сегодняТелеканал 360°ГЛАС.RUКомсомольская правдаФАНРЕН ТВВечерняя МоскваЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаПодробнее о событииФинансист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на иностранную валютуРИА Новости19:17Эксперт Тузов: крах евро внутри России уже происходит - спрос на него падает, а предложение растетПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на валютуLenta.ru21:48Финансист Артем Тузов заявил о крахе евро в России из-за падения спроса на валютуРЕН ТВ20:41Аналитик Тузов заявил о фактическом крахе евро в России из-за падения спроса на валютуRT на русском20:33Эксперт Тузов: в России происходит крах евро из-за падения спроса на валютуИзвестия20:15Финансист Тузов рассказал о крахе евро внутри России из-за падения спросаРоссийская газета20:55Показать ещёОценить1,4KПоделиться