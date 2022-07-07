«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счёт международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — предположил он.
Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского.
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Эммануэля Макрона, посчитав его ответственным за появление в местных СМИ содержания его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.