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Аналитик «Универ Капитал» Тузов заявил об ослаблении рубля благодаря участию государства

Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июля.
РИА Новости
Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов допустил, что ослабление рубля к иностранным валютам могло произойти при участии государства.
Lenta.ru
«Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счёт международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю», — предположил он.
RT на русском
Выше обозначенный курс 70-80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.
РИА Новости

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