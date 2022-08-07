Будьте в Плюсе

Аналитик «ВЕЛЕС Капитал» Кравченко заявил, что курс рубля завис из-за сложившихся факторов

Сейчас на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля вверх или вниз.
РИА Новости
В результате курс рубля "завис", рассказал агентству "Прайм" начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
ПРАЙМ
В то же время рынок продолжит ждать мер правительства по удержанию рубля от чрезмерного укрепления и дальнейшего смягчения процентной политики ЦБ.
ПРАЙМ
"Ожидаем сохранения курса доллара вблизи 60 рублей, при этом диапазон движения валют может достигать +-5-7 рублей от данного уровня", — подытожил аналитик.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик «ВЕЛЕС Капитал» Кравченко заявил, что курс рубля завис из-за сложившихся факторов
Lenta.ru00:11
Эксперт Кравченко: курс рубля застыл из-за сложившегося баланса факторов за и против его укрепления
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Кравченко: рубль не может расти или падать из-за баланса факторов
Экономика сегодня21:23
Аналитик Кравченко заявил, что рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
РИА Новости18:15
Аналитик Кравченко рассказал о факторах, которые не дают рублю расти и падать
РЕН ТВ19:29
Аналитик Кравченко: рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
News.ru18:28
Аналитик Кравченко: Рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
Life.ru20:41

Интересное

Кольцов – о возвращении в «Салават»: позвонил Козлов, предложил вместе поработать

Предложил вместе поработать в Уфе. Я сразу дал согласие – и руководство клуба мою кандидатуру утвердило.
Чемпионат01:35

Российская журналистка Асламова находится под стражей властей самопровозглашенного Косово

Бывшая посол самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова находится в Косово под стражей местных самопровозглашенных властей.
РИА Новости21:13

Google уведомил «Ростех» о блокировке канала госкорпорации на YouTube

YouTube заблокировал канал «Ростеха», об этом Google уведомил госкорпорацию 7 августа, передает «Интерфакс».
Lenta.ru01:04

Впервые выращены цельные синтетические эмбрионы мыши

Впервые исследователи из Института Вейцмана в Израиле обнаружили, что стволовые клетки мыши могут самостоятельно собираться в полностью синтетические эмбриональные структуры, т.е. без участия яйцеклетки или сперматозоида.
Новая Наукавчера в 12:30

Аналитик Голованова напомнила, что россияне по закону могут получить выходной 1 сентября

Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова напомнила, что россияне имеют право по закону устроить себе выходной 1 сентября, чтобы отвести детей в школу на День знаний.
Lenta.ru01:31

Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта прибыла на Тайвань

Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином.
РИА Новости01:34

Экс-разведчик США Риттер предрек президенту Зеленскому трагический конец от рук украинцев

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец и заявил, что его политическая карьера подходит к концу.
Lenta.ruвчера в 14:16

В Сенате США начали рассматривать один из главных законов Байдена

Одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена с многомиллиардными инвестициями приняли к рассмотрению американские сенаторы, 7 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна01:34

WSJ: страны ЕС будут вынуждены бороться с Азией за российский СПГ с приближением зимы

В ближайшие месяцы Европе, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости21:39