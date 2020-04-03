Стоимость нефти эталонной марки Brent в апреле «может выйти на $10-15, это и будет дно».

Аналитик: В апреле цена на нефть Brent может достичь дна

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