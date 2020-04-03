Энергетика

РосбалтРосбалтАналитик: В апреле цена на нефть Brent может достичь дна

1 фото
Стоимость нефти эталонной марки Brent в апреле «может выйти на $10-15, это и будет дно».
Читать в источнике
Комментировать

Комментарии

Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Газета.Ru 07:41
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Авто

«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 01:52
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Общество

В Татарстане упростили получение разрешения на выход из дома

В Татарстане упростили получение по СМС разрешения на выход из дома в условиях обязательной самоизоляции, сообщается на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
РБК 09:37
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

В Югре продлен режим самоизоляции до 1 мая

«Режим повышенной готовности продлён до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая», – сказала глава региона.
Аргументы и Факты - Югра 03:20
Биатлон

Губерниев составил 10 лучших эстафетных четверок XXI века

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, как выглядели бы лучшие эстафетные четверки сборных России, Норвегии, Франции, Германии и остального мира из спортсменов, выступавших в XXI веке.
Матч ТВ 09:05
Авто

Обновленный Hyundai Tucson вышел в продажу

Компания Hyundai начала продажи обновленного Hyundai Tucson в Китае.
Автоновости дня 08:35
Экономика

В ЦБ напомнили о начислении процентов в период кредитных каникул

В случае если заёмщик решает воспользоваться кредитными каникулами, проценты по его кредиту продолжат начисляться в этот период, напомнили в Центробанке.
RT на русском вчера в 23:23
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Авто

В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию

Автоновости дня 03 апреля в 09:53
Гаджеты

Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google

Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
The GEEK 11:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Экономика

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости 10:14
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 03 апреля в 09:14
Общество

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире «Россия 1».
RT на русском 11:10
Наука

Обнаружены гены, связанные с храпом

Команда научных специалистов провела масштабное исследование, в результате которого смогла определить 173 гена, связанные с храпом и наличием лишнего веса.
Anonsens 02 апреля в 04:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции

Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:46
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие

Daily Express: маневры ВМФ России в Атлантике вызвали панику в НАТО

Военное дело 10:29
Происшествия

Жителя Уфы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

На судебном заседании мужчина признал факт нарушения режима. Суд решил назначить ему штраф в пятнадцать тыс. рублей.
Стерлитамакский рабочий 03 апреля в 02:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
БКС Брокер
ООО «Компания БКС» — основа Финансовой группы БКС, один из крупнейших национальных брокеров, многолетний лидер российского рынка ценных бумаг по оборотам. Входит в категорию «ААА» (максимальная надежность) в рейтинге Национального Рейтингового Агентства (НРА).
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное