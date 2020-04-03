Энергетика
РосбалтАналитик: В апреле цена на нефть Brent может достичь дна
Стоимость нефти эталонной марки Brent в апреле «может выйти на $10-15, это и будет дно».
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Комментарии
Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Авто
«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис
Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
Общество
В Татарстане упростили получение разрешения на выход из дома
В Татарстане упростили получение по СМС разрешения на выход из дома в условиях обязательной самоизоляции, сообщается на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
В Югре продлен режим самоизоляции до 1 мая
«Режим повышенной готовности продлён до особого решения, режим обязательной самоизоляции граждан – до 1 мая», – сказала глава региона.
Биатлон
Губерниев составил 10 лучших эстафетных четверок XXI века
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, как выглядели бы лучшие эстафетные четверки сборных России, Норвегии, Франции, Германии и остального мира из спортсменов, выступавших в XXI веке.
Авто
Обновленный Hyundai Tucson вышел в продажу
Компания Hyundai начала продажи обновленного Hyundai Tucson в Китае.
Экономика
В ЦБ напомнили о начислении процентов в период кредитных каникул
В случае если заёмщик решает воспользоваться кредитными каникулами, проценты по его кредиту продолжат начисляться в этот период, напомнили в Центробанке.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Авто
В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию
Гаджеты
Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google
Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Экономика
Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире «Россия 1».
Наука
Обнаружены гены, связанные с храпом
Команда научных специалистов провела масштабное исследование, в результате которого смогла определить 173 гена, связанные с храпом и наличием лишнего веса.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции
Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Единоборства
Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Происшествия
Жителя Уфы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
На судебном заседании мужчина признал факт нарушения режима. Суд решил назначить ему штраф в пятнадцать тыс. рублей.