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Дни24
Дни24

Аналитик Валерий Корнейчук прогнозирует повышение стоимости доллара на 3 рубля за неделю

Аналитик прогнозирует увеличение стоимости доллара на сумму до 3-х рублей в течение недели.В источнике
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