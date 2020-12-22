Дни24Аналитик Валерий Корнейчук прогнозирует повышение стоимости доллара на 3 рубля за неделюАналитик прогнозирует увеличение стоимости доллара на сумму до 3-х рублей в течение недели.В источникеRT на русскомРамблерДни24Комсомольская правдаРоссийская газетаПодробнее о событииАналитик Валерий Корнейчук прогнозирует повышение стоимости доллара на 3 рубля за неделюДни2406:11Аналитик: курс доллара может прибавить за неделю сразу 3 рубляКомсомольская правда04:20Эксперт оценил перспективы доллара и евроRT на русском03:48Курс доллара: «американец» взлетит на три рубляРамблер01:36Курс доллара может прибавить сразу около 3 рублей за неделюРоссийская газета22:00Показать ещёОценить8Комментировать17Поделиться