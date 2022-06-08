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Аналитик Ващенко дал прогноз по курсу доллара

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара.
RT на русском
«Нет событий, которые бы сильно повлияли на курс», — считает Ващенко.
RT на русском
23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров и мегарегулятора в РФ удается поддерживать макростабильность.
Известия
21 мая в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что, вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет.
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Аналитик Ващенко дал прогноз по курсу американского доллара
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