По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia, Евгении Хакбердиевой, точной даты пока нет, однако компания хотела бы вернуться к продажам в течение лета, что позволит магазинам сбыть оставшийся товар и начать деловой сезон с новой осенней коллекции.