23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров и мегарегулятора в РФ удается поддерживать макростабильность.
Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту убийства 53-летнего главы агропромышленной группы компаний АСБ (ГК АСБ) Юрия Хохлова в Пичаевском районе, сообщили в ведомстве.
По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia, Евгении Хакбердиевой, точной даты пока нет, однако компания хотела бы вернуться к продажам в течение лета, что позволит магазинам сбыть оставшийся товар и начать деловой сезон с новой осенней коллекции.
Прокуратура попросила приговорить к 14 годам заключения депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова по обвинению в получении взяток на сумму более 3 млрд руб, сообщили РБК в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.