Будьте в Плюсе

Аналитик Васильев допустил укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что на прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими.
Lenta.ru
Однако не исключено, что в ближайший месяц мы увидим настоящий "парад валют" — рубль вновь укрепится до отметок в 55 по отношению к доллару и 57 — к евро.
ПРАЙМ
Конфликт на Украине поддерживает цены на нефть, газ, зерно, удобрения и другие экспортные товары России вблизи многолетних максимумов.
ПРАЙМ
Также на укрепление рубля влияет новая схема оплаты российского газа потребителями из ЕС через Газпромбанк.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Аналитик Васильев допустил укрепление рубля до 55 за доллар
Комсомольская правда20:40
Аналитик Васильев: рубль может вновь укрепиться до 55 за доллар из-за фундаментальных факторов
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Васильев: способствующие укреплению рубля факторы продолжают сохраняться
News.ru20:14
Аналитик Васильев предрёк россиянам «парад валют», которого никто не ждёт
Life.ru19:52
Аналитик Васильев допустил укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро
Lenta.ru18:55
Аналитик Васильев: факторы, способствующие укреплению рубля продолжают сохраняться
РИА Новости18:15
Аналитик Васильев предрек возможность «парада валют»
РЕН ТВ21:34

Интересное

Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Сообщения об ухудшившемся здоровье президента России Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.
РБК18:03

ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями

Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями.
Коммерсантъ02:40

В администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве в центре города

В центре Мелитополя прогремел сильный взрыв, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
РИА Новости02:22

Росстат сообщил о появлении в России еще четырех городов-миллионников

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года свидетельствуют о том, что на территории РФ постоянно проживают около 147,2 млн человек.
BFM.ru21:30

Силуанов: Россия заплатит по госдолгу по схеме расчетов за российский газ в рублях

Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ19:17

К Sony PlayStation подали иск на ₽280 млн из-за остановки работы в России

28 истцов подали коллективный иск в Хорошевский суд Москвы к Sony PlayStation на 280 млн руб. из-за прекращения ее работы в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления, а также на представляющего их в суде старшего юриста практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова.
РБК01:26

Володин: с 1 июня повысятся пенсии неработающим пенсионерам и другие соцвыплаты

Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в июне, среди них - решение президента РФ о повышении пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10% с 1 июня.
ТАСС02:00

В Лувре неизвестный мужчина в парике напал на «Мону Лизу» и испачкал ее тортом

В парижском Лувре неизвестный посетитель напал на картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Global Happenings.
Lenta.ru02:45

Херсонские аграрии начали экспорт прошлого урожая зерновых в Россию

Замглавы ВГА добавил, что сейчас регион готовится к уборке озимых зерновых.
ТАСС00:51

Доцент РЭУ Тимофеев заявил, что эмбарго на пшеницу страшит мир сильнее нефтяной блокады

Тимофеев допустил, что эмбарго на пшеницу страшит мир сильнее нефтяной блокады.
Lenta.ru21:05