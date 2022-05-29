28 истцов подали коллективный иск в Хорошевский суд Москвы к Sony PlayStation на 280 млн руб. из-за прекращения ее работы в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления, а также на представляющего их в суде старшего юриста практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова.
Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в июне, среди них - решение президента РФ о повышении пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10% с 1 июня.