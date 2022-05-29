Этому будут способствовать сохранение всех основных факторов, которые привели к резкому укреплению российской валюты в последние два месяца, рассказал агентству "Прайм". главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Самые богатые американцы Илон Маск (Tesla, SpaceX), Джефф Безос (Amazon) и Билл Гейтс (Microsoft) понесли убытки в размере $115 млрд за последние пять месяцев, следует из индекса миллиардеров Bloomberg.
Вооруженные силы России успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса и Украины, которые должны были стать главной проблемой при проведении спецоперации, заявил в интервью RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.