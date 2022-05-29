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Аналитик Васильев допустил укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что на прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими.
Lenta.ru
Этому будут способствовать сохранение всех основных факторов, которые привели к резкому укреплению российской валюты в последние два месяца, рассказал агентству "Прайм". главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
ПРАЙМ
Однако не исключено, что в ближайший месяц мы увидим настоящий "парад валют" — рубль вновь укрепится до отметок в 55 по отношению к доллару и 57 — к евро.
ПРАЙМ
Цены на нефть, газ, зерно и другие товары российского экспорта растут и, скорее всего, продолжат расти дальше.
РИА Новости

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Укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро допустил аналитик
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Аналитик Васильев: рубль может вновь укрепиться до 55 за доллар из-за фундаментальных факторов
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