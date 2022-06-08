Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Великобритании и украинскими властями.
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского министерства иностранных дел.
Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте (ранее лимит был $5 тыс.).