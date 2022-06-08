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Аналитик Васильев объяснил укрепление рубля разницей между экспортом и импортом России

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что курс рубля все меньше привязан к российской экономике.
Lenta.ru
Разница между экспортом и импортом стала больше, что выразилось в укреплении рубля.
ПРАЙМ
Сейчас экспорт вырос за счет подъема цен на нефть, газ, зерно и удобрения.
ПРАЙМ
"Отток капитала, который раньше был одним из главных факторов ослабления рубля в кризис, теперь по большей части закрыт из-за жестких валютных ограничений и санкций Запада", — рассказал аналитик.
Газета.Ru

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Аналитик банка Васильев объяснил укрепление рубля разницей между экспортом и импортом России
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