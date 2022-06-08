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Аналитик Васильев объяснил укрепление рубля разницей между экспортом и импортом России

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что курс рубля все меньше привязан к российской экономике.
Lenta.ru
Васильев считает, что рубль укрепляется из-за высоких цен на нефть, зерно и удобрения.
РЕН ТВ
В 1998-м, 2008-м, 2015-м годах экономический спад был вызван резким снижением цен на нефть, падением экспорта, оттоком капитала.
ПРАЙМ
Сейчас ситуация обусловлена беспрецедентными санкциями Запада, однако рост цен на нефть и другое сырье помогают сгладить экономический спад и укрепить рубль.
ПРАЙМ

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Аналитик Васильев перечислил причины укрепления рубля
Общественная служба новостей21:30
Аналитик Васильев раскрыл причины укрепления рубля
РЕН ТВ20:59
Эксперт Васильев перечислил факторы, которые влияют на курс рубля
ПРАЙМ18:01
Аналитик Васильев объяснил укрепление рубля разницей между экспортом и импортом России
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