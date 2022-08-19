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Аналитик Васильев посоветовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юани

Главной тенденцией валютного рынка РФ в последнее время стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доли валют дружественных стран и рубля.
РИА Новости
Участникам рынка и простым гражданам также имеет смысл изменить состав своей корзины валют, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
РИА Новости
На фоне санкций, которые ЕС в июне наложил на Национальный расчетный депозитарий риск остановки биржевых торгов валютой и, как следствие, проблем с курсом вырос.
РИА Новости
Для россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки).
ПРАЙМ

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Менять доллары на юани посоветовали россиянам
Телепорт20:03
Аналитик Васильев посоветовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юани
РИА Новости19:17
Аналитик Васильев: доллары и евро нужно постепенно менять на юани, дирхамы ОАЭ и гонконгские доллары
ПРАЙМ19:02
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