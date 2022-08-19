РИА НовостиАналитик Васильев посоветовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юаниГлавной тенденцией валютного рынка РФ в последнее время стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доли валют дружественных стран и рубля.РИА НовостиУчастникам рынка и простым гражданам также имеет смысл изменить состав своей корзины валют, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.РИА НовостиНа фоне санкций, которые ЕС в июне наложил на Национальный расчетный депозитарий риск остановки биржевых торгов валютой и, как следствие, проблем с курсом вырос.РИА НовостиДля россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки).ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМенять доллары на юани посоветовали россиянамТелепорт20:03Аналитик Васильев посоветовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юаниРИА Новости19:17Аналитик Васильев: доллары и евро нужно постепенно менять на юани, дирхамы ОАЭ и гонконгские долларыПРАЙМ19:02Показать все источникиОценить2Поделиться