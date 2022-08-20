"Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР о добровольной сдаче оружия", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс изменила свое мнение об участии России в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии.