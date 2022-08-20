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Финансист Васильев посоветовал россиянам менять доллары на юани

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев посоветовал россиянам избавиться от евро и долларов.
Экономика сегодня
Для россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки).
ПРАЙМ
Участникам рынка и простым гражданам также имеет смысл изменить состав своей корзины валют, рассказал
 агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
РИА Новости
“В результате участники рынка стали еще больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить в юани и другие дружественные валюты”, - указал он.
РИА Новости

Подробнее о событии

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