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Аналитик Васильев посоветовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юани

Главной тенденцией валютного рынка РФ в последнее время стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доли валют дружественных стран и рубля.
РИА Новости
Для россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки).
ПРАЙМ
На фоне санкций, которые ЕС в июне наложил на Национальный расчетный депозитарий риск остановки биржевых торгов валютой и, как следствие, проблем с курсом вырос.
РИА Новости
“В результате участники рынка стали еще больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить в юани и другие дружественные валюты”, - указал он.
РИА Новости

Подробнее о событии

Финансист Михаил Васильев посоветовал россиянам менять доллары на юани
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