«На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".