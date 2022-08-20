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Финансист Васильев посоветовал переводить сбережения в валюты дружественных стран

Главной тенденцией валютного рынка РФ в последнее время стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доли валют дружественных стран и рубля.
РИА Новости
Для россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки).
ПРАЙМ
Участникам рынка и простым гражданам также имеет смысл изменить состав своей корзины валют, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
РИА Новости
Тем не менее, постепенно корзину трех валют (рубли-доллары-евро) стоит заменить на корзину валют дружественных стран (рубли, китайские юани, гонконгские доллары, дирхамы ОАЭ), советует Васильев.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Васильев посоветовал россиянам заменить доллары на юани
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Финансист Васильев посоветовал переводить сбережения в валюты дружественных стран
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