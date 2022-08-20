ФАНФинансист Васильев посоветовал переводить сбережения в валюты дружественных странГлавной тенденцией валютного рынка РФ в последнее время стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доли валют дружественных стран и рубля.РИА НовостиДля россиян сохраняются риски заморозки валютных активов, которые размещены в западных финансовых институтах (биржи, банки).ПРАЙМУчастникам рынка и простым гражданам также имеет смысл изменить состав своей корзины валют, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.РИА НовостиТем не менее, постепенно корзину трех валют (рубли-доллары-евро) стоит заменить на корзину валют дружественных стран (рубли, китайские юани, гонконгские доллары, дирхамы ОАЭ), советует Васильев.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Васильев посоветовал россиянам заменить доллары на юаниNVL20:27Финансист Васильев посоветовал переводить сбережения в валюты дружественных странФАН20:25Менять доллары на юани посоветовали россиянамТелепорт20:03Аналитик Васильев посоветовал россиянам заменить в накоплениях доллары на юаниРИА Новости19:17Аналитик Васильев: доллары и евро нужно постепенно менять на юани, дирхамы ОАЭ и гонконгские долларыПРАЙМ19:02Показать ещёОценить3Поделиться