Будьте в Плюсе

Аналитик Васильев сообщил о продолжении снижения роли доллара и евро в ближайшие месяцы

Значимость доллара для российской экономики и финансовой системы в первом полугодии существенно упала и с учетом ряда факторов может падать дальше в ближайшие месяцы, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
ПРАЙМ
"Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)", — пояснил он.
РИА Новости
Минусом для нацвалюты станут снижение объемов российского экспорта из-за санкций, рекордная глобальная инфляция и снижение доходов населения, энергетический и продовольственный кризисы.
ПРАЙМ
29 июля Центральный банк начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперт Васильев спрогнозировал снижение роли доллара и евро в ближайшие месяцы
RT на русском21:00
Аналитик Васильев: доверие к доллару и его роль в России продолжат быстро падать в ближайшие месяцы
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Аналитик Васильев сообщил о продолжении снижения роли доллара и евро в ближайшие месяцы
РИА Новости19:15
«Прайм»: аналитик Васильев предрек снижение доверия к доллару и евро к концу года
Lenta.ru20:06
Аналитик Васильев заявил о снижении роли доллара и евро
РЕН ТВ19:49
Финансист Васильев предрек дальнейшее падение значимости доллара для России
ФАН19:36
Аналитик Васильев предрек снижение доверия к доллару и евро к концу 2022 года
Комсомольская правда20:44

Интересное

Губернатор Развожаев: БПЛА атаковал штаб ЧФ в Севастополе, пострадали 5 человек

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предварительно украинский, атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек пострадали.
Lenta.ru00:37

Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации

Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
РИА Новости19:12

Юрист Данилов призвал вечно хранить свидетельства и справки по сделкам с недвижимостью

Есть документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять.
РИА Новости20:15

Американист Дудаков усомнился в том, что США могут потерять Аляску из-за давления России

Политический эксперт и американист Малек Дудаков усомнился в том, что США вряд ли сможет потерять Аляску в связи с давлением России, сообщает информационный портал «Украина.ру».
Lenta.ru00:24

Профессор Крениг: Пелоси не следовало публично заявлять о планах посетить Тайвань

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг сообщил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай.
Lenta.ru23:37

МО России: для расследования удара в Еленовке приглашены эксперты ООН и Красного Креста

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском17:47

Зеленский: Киев принял решение об эвакуации жителей Донецкой области, власти окажут помощь

Президент отметил, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области уже есть, и сейчас все в процессе организации.
РБКвчера в 16:10

Павлович нокаутировал Льюиса в первом раунде на турнире UFC 277

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 30-летний российский боец Сергей Павлович и 37-летний представитель США Деррик Льюис.
Чемпионат23:13

ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе

Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в августе, сообщило отделение ведомства по Москве и Московской области, передает «Прайм».
РБК19:16

Защитник «Динамо» Варела подписал контракт с «Фламенго»

«Фламенго» объявил о подписании контракта с защитником Гильермо Варелой. С игроком подписано арендное соглашение до июня 2023 года.
Матч ТВ00:34