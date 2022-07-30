Значимость доллара для российской экономики и финансовой системы в первом полугодии существенно упала и с учетом ряда факторов может падать дальше в ближайшие месяцы, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)", — пояснил он.
Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг сообщил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 30-летний российский боец Сергей Павлович и 37-летний представитель США Деррик Льюис.