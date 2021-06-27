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Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Курс рубля на следующей неделе будет варьироваться в диапазоне 71,5–73,5 рубля к доллару и 85–87,5 рубля к евро, заявил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.В источнике

С чего всё началось

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Ожидаем продолжения восходящего тренда на рынке нефти, который будет оказывать фундаментальную поддержку рублю. В условиях сохранения дефицита на нефтяном рынке ОПЕК+ на предстоящем 1 июля заседании, вероятно, продолжит аккуратное увеличение предложения нефти.
Российская газетавчера в 22:00

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Эксперты финрынка оценили перспективы рубля, нефти и бирж на следующей неделе

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Аналитик Михаил Васильев спрогнозировал курс рубля на следующую неделю

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Аналитик Васильев дал прогноз, каким будет курс рубля на следующей неделе

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Лавров: позиция ЕС по отношениям с Россией обусловлена желанием «подпевать» Вашингтону

Евросоюз сразу стал "активно и с удовольствием подпевать" озвученной США по итогам саммита с РФ позиции о необходимости Москве изменить свое поведение для нормализации отношений.
ТАСС17:22

Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца Defender вблизи Крыма

На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник.
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С 1 июля россияне смогут получать пенсии и соцвыплаты только на карту «Мир» или наличными

С 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты становятся возможными только на карту платежной системы "Мир", а для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.
РИА Новостивчера в 02:40

В Южно-Сахалинске из окна выпали двое детей

Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка в воскресенье выпали из окна третьего этажа жилого дома в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.
ТАССвчера в 05:28