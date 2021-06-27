Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
Курс рубля на следующей неделе будет варьироваться в диапазоне 71,5–73,5 рубля к доллару и 85–87,5 рубля к евро, заявил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.В источнике
С чего всё началось
Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе
Ожидаем продолжения восходящего тренда на рынке нефти, который будет оказывать фундаментальную поддержку рублю. В условиях сохранения дефицита на нефтяном рынке ОПЕК+ на предстоящем 1 июля заседании, вероятно, продолжит аккуратное увеличение предложения нефти.
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