В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет

В Telegram-канал «Военное обозрение» были предоставлены сведения, что в районе учений военнослужащих РФ появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3D Sentry Королевских ВВС Великобритании — по неподтвержденным данным, он маневрировал над акваторией Средиземного моря, где также работает авианосная группа Великобритании.