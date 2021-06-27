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Экономика

Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Прогноз по состоянию российской валюты озвучил главный аналитики Совкомбанка Михаил Васильев.
Народные новости
По факту завершения июньского налогового периода ключевыми факторами, которые повлияют на российскую нацвалюту, станут динамика нефтяных котировок, а также спрос на рисковые активы, пишет "Российская газета".
Экономика сегодня
На фоне окончания налогового периода основными факторами, определяющими динамику курса, будут цены на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы в мире, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
ФАН
На протяжении второго полугодия нефть, вероятно, сохранит цену выше 71-75 долларов за баррель на фоне повышенного спроса и расходования запасов по всему миру.
Российская газета

Подробнее о событии

Аналитик Васильев дал прогноз, каким будет курс рубля на следующей неделе

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В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет

В Telegram-канал «Военное обозрение» были предоставлены сведения, что в районе учений военнослужащих РФ появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3D Sentry Королевских ВВС Великобритании — по неподтвержденным данным, он маневрировал над акваторией Средиземного моря, где также работает авианосная группа Великобритании.
РИА “Informing”25 июня в 11:45