По факту завершения июньского налогового периода ключевыми факторами, которые повлияют на российскую нацвалюту, станут динамика нефтяных котировок, а также спрос на рисковые активы, пишет "Российская газета".
На фоне окончания налогового периода основными факторами, определяющими динамику курса, будут цены на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы в мире, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В Telegram-канал «Военное обозрение» были предоставлены сведения, что в районе учений военнослужащих РФ появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3D Sentry Королевских ВВС Великобритании — по неподтвержденным данным, он маневрировал над акваторией Средиземного моря, где также работает авианосная группа Великобритании.