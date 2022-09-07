Благодаря ужесточению политики Федеральной резервной системы (ФРС) доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке, однако это негативно влияет на валюты развивающихся стран. Такое последствие раскрыл главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».В источнике
Напомним, в июне Apple представила новую платформу watchOS 9. Её можно установить на такие модели, как Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 и Apple Watch Series 7. А вот дебютировавшие в сентябре 2017 года Apple Watch Series 3 больше не поддерживаются и обновления до watchOS 9 не получат.
Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.