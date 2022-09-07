Напомним, в июне Apple представила новую платформу watchOS 9. Её можно установить на такие модели, как Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 и Apple Watch Series 7. А вот дебютировавшие в сентябре 2017 года Apple Watch Series 3 больше не поддерживаются и обновления до watchOS 9 не получат.