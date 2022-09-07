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Аналитик Васильев: укрепление доллара негативно влияет на валюты развивающихся стран

Благодаря ужесточению политики Федеральной резервной системы (ФРС) доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке, однако это негативно влияет на валюты развивающихся стран. Такое последствие раскрыл главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».В источнике

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