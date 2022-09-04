Lenta.ruАналитик Васильев заявил, что Италия, Греция, Испания могут первыми отказаться от евроС ухудшением экономической ситуации в Евросоюзе растут и социально-политические разногласия.РИА НовостиВ некоторых странах юга Европы могут заговорить о возвращении к национальной валюте, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.ФАНС наступлением осенне-зимнего отопительного периода экономическое положение Европы может существенно ухудшится.ПРАЙМНа этом фоне евро стремительно дешевеет к доллару и достиг минимума за 20 лет, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuВ ТатарстанеРЕН ТВТелеканал 360°Комсомольская правдаФАНLife.ruЯмал-МедиаИзвестияLive24Вечерняя МоскваПодробнее о событииАналитик Васильев заявил, что Италия, Греция, Испания могут первыми отказаться от евроLenta.ru20:21Аналитик Совкомбанка Васильев: первыми от евро могут отказаться Италия, Греция, Испания и ПортугалияПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Васильев: первыми от евро могут отказаться страны юга ЕвропыФАН19:08Аналитик Васильев допустил отказ от евро в Италии, Греции, Испании и ПортугалииГазета.Ru18:21Аналитик Васильев допустил отказ от евро в Италии, Греции, Испании и ПортугалииТелеканал 360°18:32Аналитик Совкомбанка Васильев: в Италии могут заговорить о возвращении к национальной валютеЭкономика сегодня18:37Аналитик Васильев допустил отказ от евро в Италии, Греции, Испании и ПортугалииРИА Новости18:16Показать ещёОценить93Поделиться