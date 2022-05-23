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Аналитик Васильев заявил, что санкции против России и цифровые валюты ослабили доллар

Россия объявила о продаже газа "недружественным" странам за рубли и активно развивает торговлю с Китаем, Индией, Турцией в национальных валютах.
ПРАЙМ
Второй источник сокращения влияния доллара – переход в торговле сырьем и прочими товарами в нацвалютах вместо использования доллара по умолчанию.
РИА Новости
"Даже МВФ признаёт, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе", — пояснил Васильев.
ПРАЙМ
В результате мир будет уходить от доллароцентричной финансовой системы, а роль китайского юаня, индийской рупии, российского рубля будет возрастать.
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