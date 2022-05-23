"Даже МВФ признаёт, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе", — пояснил Васильев.
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 мая, вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе.