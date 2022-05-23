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Аналитик Васильев заявил, что санкции против России и цифровые валюты ослабили доллар

Вторым источником сокращения влияния доллара является переход в торговле сырьем и прочими товарами в национальных валютах вместо использования доллара по умолчанию.
Lenta.ru
Саудовская Аравия, по словам эксперта, ведёт переговоры с Китаем об оплате юанями вместо долларов при продаже саудовской нефти в КНР.
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"Даже МВФ признаёт, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе", — пояснил Васильев.
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Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что по факту рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, и смысл текущих значений курса отличается от привычных в экономическом плане.
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