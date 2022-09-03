Будьте в Плюсе

Аналитик Васильев заявил о готовности Италии, Греции и Испании отказаться от евро

С ухудшением экономической ситуации в Евросоюзе растут и социально-политические разногласия.
РИА Новости
Разрастающиеся энергетический кризис приводит к росту издержек предприятий в странах Европы.
Телеканал 360°
С наступлением осенне-зимнего отопительного периода экономическое положение Европы может существенно ухудшится.
ПРАЙМ
На этом фоне евро стремительно дешевеет к доллару и достиг минимума за 20 лет, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров.
ПРАЙМ

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Аналитик «Совкомбанка» Васильев: Италия, Греция и Испания готовы отказаться от евро
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