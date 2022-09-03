РИА НовостиАналитик Васильев заявил о готовности Италии, Греции и Испании отказаться от евроС ухудшением экономической ситуации в Евросоюзе растут и социально-политические разногласия.РИА НовостиВ некоторых странах юга Европы могут заговорить о возвращении к национальной валюте, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.ФАНС наступлением осенне-зимнего отопительного периода экономическое положение Европы может существенно ухудшится.ПРАЙМНа этом фоне евро стремительно дешевеет к доллару и достиг минимума за 20 лет, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров.ПРАЙМЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиDeita.ruАргументы и ФактыЭкономика сегодняГазета.RuЦарьградRZN.infoПолитРоссияВ ТатарстанеGazeta.SPbФАНТелеканал 360°РЕН ТВНТВКомсомольская правдаТК ЗвездаМолваУралинформбюроПолитика СегодняREGNUMЯмал-МедиаИзвестияLive24Подробнее о событииАналитик «Совкомбанка» Васильев: Италия, Греция и Испания готовы отказаться от евроLenta.ru20:21Аналитик Совкомбанка Васильев: первыми от евро могут отказаться Италия, Греция, Испания и ПортугалияПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Васильев: первыми от евро могут отказаться страны юга ЕвропыФАН19:08Аналитик Васильев допустил отказ от евро в Италии, Греции, Испании и ПортугалииТелеканал 360°18:32Аналитик Васильев допустил отказ от евро в Италии, Греции, Испании и ПортугалииГазета.Ru18:21Аналитик Васильев заявил о готовности Италии, Греции и Испании отказаться от евроРИА Новости18:16Аналитик Совкомбанка Васильев: в Италии могут заговорить о возвращении к национальной валютеЭкономика сегодня18:37Показать ещёОценить1,4KПоделиться