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Аналитик Вавилов объяснил рост цен на товары из старых партий желанием продавца заработать

Вавилов объяснил подорожание товаров из старых партий желанием продавца заработать, а также законами рынка.
Lenta.ru
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил, почему россиянам продают товары из старых партий по более высоким ценам.
Lenta.ru
К ним относятся плитка, мрамор, сантехника, некоторые строительные смеси, оборудование и инструменты.
ПРАЙМ
Спустя время подорожание товаров становится обоснованным и соответствует растущим издержкам.
Lenta.ru

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Выяснилось, почему магазины поднимают цены на товары из старых партий
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