Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг в интервью The Telegraph сообщил о планах Великобритании построить шесть или семь атомных электростанций (АЭС) к 2050 году.
Власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооруженных сил, пишет газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
"Нехватка бензина в регионе на границе стала результатом дисбаланса между предложением и спросом из-за высокой стоимости горючего в мире и более низкими ценами на него в Мексике по сравнению с США", - говорится в документе.