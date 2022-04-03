Lenta.ruАналитик Вавилов объяснил рост цен на товары из старых партий желанием продавца заработатьСпециалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил, почему россиянам продают товары из старых партий по более высоким ценам.Lenta.ruВавилов отметил, что некоторые продавцы всячески пытаются заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса.АлтапрессВавилов объяснил подорожание товаров из старых партий желанием продавца заработать, а также законами рынка.Lenta.ruСпустя время подорожание товаров становится обоснованным и соответствует растущим издержкам.Lenta.ruЧитать далееСвернутьСлово и ДелоСлово и ДелоАБНSevastopolMedia.ruРК-НьюсVSE42.RUАлтапрессPrivet-Rostov.ruФАНПодробнее о событииПочему подорожали товары из старых партий: ответ экономистаФедералПресс21:48Экономист Вавилов объяснил законом рынка прожажу товаров из старых партий по новым ценамПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Вавилов объяснил причину продажи товаров по завышенным ценамФАН20:23Экономист Вавилов объяснил, почему дорожают товары из старых партийОбщественная служба новостей19:42Аналитик Вавилов объяснил рост цен на товары из старых партий желанием продавца заработатьLenta.ru20:06Выяснилось, почему магазины поднимают цены на товары из старых партийСвободная Пресса19:40Экономист Вавилов: товары из старых партий дорожают из-за желания продавца заработатьРИА Новости19:15Показать ещёОценить207Поделиться