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Аналитик Вавилов объяснил рост цен на товары из старых партий желанием продавца заработать

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил, почему россиянам продают товары из старых партий по более высоким ценам.
Lenta.ru
Вавилов отметил, что некоторые продавцы всячески пытаются заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса.
Алтапресс
Вавилов объяснил подорожание товаров из старых партий желанием продавца заработать, а также законами рынка.
Lenta.ru
Спустя время подорожание товаров становится обоснованным и соответствует растущим издержкам.
Lenta.ru

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