Будьте в Плюсе

Аналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за доллар

Причиной падения курса рубля станет проект нового бюджетного правила, считает аналитик.
Lenta.ru
Рублю предсказали снижение по отношению к доллару.
Lenta.ru
Однако еще более вероятно, что при достижении 60 рублей за доллар, курс опустится до 63-64 рублей за доллар к концу августа.
Газета.Ru
Вероятно, глобально правило останется тем же, но ЦБ будет покупать не только евро и доллары, но и другие валюты (юани, рупии).
В Татарстане

Подробнее о событии

Вавилов: ожидается повышение курса доллара в связи с принятием нового бюджетного правила
Yakutsk.ru03:37
Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правила
Российская газета21:00
Самое цитируемое
Россиян предупредили о кардинальных изменениях в курсе рубля
Экономика сегодня04:22
Эксперт Вавилов спрогнозировал курс рубля на осень
ФАН04:12
Аналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за доллар
Lenta.ru05:31
Эксперт Вавилов: этой осенью доллар вернется к стоимости в 70-80 рублей
Online47.ru00:20
Эксперт Вавилов: Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правила
NVL22:39
Эксперт Вавилов: в сентябре-октябре доллар будет стоить 70-80 рублей
ПРАЙМ21:31

Интересное

Захарова заявила, что ВС России ракетами «Калибр» уничтожили военный катер в порту Одессы

По словам дипломата, ракеты «Калибр» уничтожили объект высокоточным ударом, «отправив военный катер по любимому киевским режимом адресу».
Lenta.ru05:06

Правительство России включило в список недружественных стран острова Гернси, Мэн и Багамы

Правительство расширило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости03:42

Премьер Израиля Лапид: закрытие офиса «Сохнут» скажется на отношениях с Россией

Отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьёзным событием и скажется на взаимодействии с Москвой, заявил премьер-министр Яир Лапид.
РИА Новости04:32

Бывший министр Греции Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права»

Экс-министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права».
Lenta.ru20:59

В офисе Зеленского заявили, что США и их союзники передадут Украине до 30 систем РСЗО

20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что США уже передали Украине 12 установок РСЗО HIMARS.
Коммерсантъ04:26

NYT: шаги президента Турции Эрдогана в отношении России сводят с ума лидера США Байдена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал головной болью для американского лидера Джо Байдена, пишет газета The New York Times.
РИА Новости02:08

Клип музыканта SHAMAN за сутки набрал на YouTube почти миллион просмотров

Клип музыканта Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, за сутки набрал на YouTube почти миллион просмотров.
Piter.tvвчера в 09:09

Игроки смогут протестировать второй и третий акты Baldur’s Gate 3, но не у себя дома

Блогер Kazuliski в новом ролике на своём YouTube-канале обратил внимание, что на сайте Larian Studios недавно появилась запись на тестирование второго и третьего акта фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3.
3DNews22 июля в 04:18

Экс-президент США Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера, женский и мужской

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера - женский и мужской.
РИА Новости05:12