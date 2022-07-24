Lenta.ruАналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за долларПричиной падения курса рубля станет проект нового бюджетного правила, считает аналитик.Lenta.ruРублю предсказали снижение по отношению к доллару.Lenta.ruОднако еще более вероятно, что при достижении 60 рублей за доллар, курс опустится до 63-64 рублей за доллар к концу августа.Газета.RuВероятно, глобально правило останется тем же, но ЦБ будет покупать не только евро и доллары, но и другие валюты (юани, рупии).В ТатарстанеЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuMonavista DailyГлагоLЭкономика сегодняYakutsk.ruВечерняя МоскваНародные новостиФАНГИПОРТСпортКППодробнее о событииВавилов: ожидается повышение курса доллара в связи с принятием нового бюджетного правилаYakutsk.ru03:37Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правилаРоссийская газета21:00Самое цитируемоеРоссиян предупредили о кардинальных изменениях в курсе рубляЭкономика сегодня04:22Эксперт Вавилов спрогнозировал курс рубля на осеньФАН04:12Аналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за долларLenta.ru05:31Эксперт Вавилов: этой осенью доллар вернется к стоимости в 70-80 рублейOnline47.ru00:20Эксперт Вавилов: Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правилаNVL22:39Эксперт Вавилов: в сентябре-октябре доллар будет стоить 70-80 рублейПРАЙМ21:31Показать ещёОценить181Поделиться