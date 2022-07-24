Lenta.ruАналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за долларРублю предсказали снижение по отношению к доллару.Lenta.ruВавилов объяснил, что тормозить укрепление доллара будет рост платежей в рублях за товары и небольшое число нерезидентов на рынке.Ruposters.ruСогласно расчётам Вавилова, к концу лета рубль может «провиснуть» как раз до отметки в 60 по отношению к доллару.Deita.ruПричиной падения курса рубля станет проект нового бюджетного правила, считает аналитик.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuDeita.ruMonavista DailyГлагоLЭкономика сегодняYakutsk.ruВечерняя МоскваRuposters.ruНародные новостиFBM.ruФАНГИПОРТСпортКППодробнее о событииВавилов: курс закрепится на уровне 60 рублей за долларInfinica08:48Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правилаРоссийская газета21:00Самое цитируемоеАналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за долларLenta.ru05:31Эксперт Вавилов: Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правилаNVL22:39Вавилов: ожидается повышение курса доллара в связи с принятием нового бюджетного правилаYakutsk.ru03:37Эксперт Вавилов: этой осенью доллар вернется к стоимости в 70-80 рублейOnline47.ru00:20Россиян предупредили о кардинальных изменениях в курсе рубляЭкономика сегодня04:22Эксперт Вавилов: в сентябре-октябре доллар будет стоить 70-80 рублейПРАЙМ21:31Показать ещёОценить272Поделиться