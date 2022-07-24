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Аналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за доллар

Рублю предсказали снижение по отношению к доллару.
Lenta.ru
Однако еще более вероятно, что при достижении 60 рублей за доллар, курс опустится до 63-64 рублей за доллар к концу августа.
Газета.Ru
Согласно расчётам Вавилова, к концу лета рубль может «провиснуть» как раз до отметки в 60 по отношению к доллару.
Deita.ru
Причиной падения курса рубля станет проект нового бюджетного правила, считает аналитик.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Вавилов: курс закрепится на уровне 60 рублей за доллар
Infinica08:48
Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правила
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