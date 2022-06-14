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Аналитик Вейгл: Прага поддерживает Польшу в создании «польско-украинской Речи Посполитой»

Исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл в статье для издания iDNES.cz удивился, что Чехия поддерживает вероятные «планы» Варшавы создать «новую польско-украинскую Речь Посполитую».
Lenta.ru
Вейгл уверен в стремлениях Польши восстановить свои исторические позицие на Украине.
Общественная служба новостей
"Спустя три месяца становится понятно, что победить в затяжном конфликте Украине будет сложно, если вообще возможно", — считает эксперт.
РИА Новости
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт Вейгл заявил, что Чехия планирует «поддержать замыслы» Польши на Украине
РЕН ТВ23:09
IDNES: Чехия поддерживает планы Польши захватить часть Украины. «Новая Речь Посполитая»
URA.Ru23:03
В Чехии раскритиковали решение властей поддержать планы Польши на Украине
Общественная служба новостей22:43
Аналитик Вейгл: Чехия поддерживает план Варшавы создать польско-украинскую Речь Посполитую
RuNews24.ru22:54
Аналитик Вейгл: Прага поддерживает Польшу в создании «польско-украинской Речи Посполитой»
Lenta.ru22:51
Вейгл: Польша хочет вернуть свои позиции на Украине — чехи в роли «секунданта»
Pravda.Ru22:56
Эксперт Вейгл: Чехия поддерживает планы Варшавы создать польско-украинскую Речь Посполитую
РИА Новости22:25

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