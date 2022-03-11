Будьте в Плюсе

Аналитик Верников назвал плюсы и минусы открытия валютного счета

Валютные счета позволят минимизировать риски, но есть определенные нюансы, рассказал агентству «Прайм» руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.
Экономика сегодня
Доллар по отношению к рублю постоянно растет и многие банки уже дают высокие проценты на открытие вкладов именно в долларах.
Deita.ru
Учитывая обстановку, лучше всего покупать не американские доллары, а китайские юани.
РЕН ТВ
Многие страны на фоне санкционного давления запретили доставлять в Россию банкноты, поэтому со счетами в долларах и евро могут возникнуть проблемы.
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Подробнее о событии

Россиянам объяснили преимущества открытия валютных счетов в период волатильности
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Аналитик Верников перечислил плюсы и минусы открытия валютного счета
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Аналитик Верников: на курсы валют сейчас влияют заявления политиков, а не валютная выручка РФ
ПРАЙМ21:05
Аналитик Верников назвал плюсы и минусы открытия валютного счета
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Финансист рассказал, что купить вместо долларов
Deita.ru9 марта в 04:50
Запасной вариант. Какую валюту покупать, если SWIFT полностью запретят
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