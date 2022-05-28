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Аналитик Вязовский посоветовал хранить средства в золоте, рублях и иностранной валюте

Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро.
РИА Новости
Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как выгоднее всего хранить сбережения, объяснил в интервью радио Sputnik
 аналитик Алексей Вязовский.
РИА Новости
"Нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам", - считает аналитик.
Газета.Ru
При выборе покупки валюты необходимо ориентироваться на то, с какими странами в настоящее время активно сотрудничает Россия.
News.ru

Подробнее о событии

Экономист Вязовский дал рекомендации по покупке иностранных валют
Экономика сегодня22:02
"Если вас не смущает…" Какие валюты имеет смысл покупать россиянам?
Радио Sputnik19:00
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