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Аналитик Вязовский посоветовал хранить средства в золоте, рублях и иностранной валюте

Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро.
РИА Новости
Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как выгоднее всего хранить сбережения, объяснил в интервью радио Sputnik
 аналитик Алексей Вязовский.
РИА Новости
Правда, данные послабления не касаются долларов США и евро.
Экономика сегодня
"Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора", - сказал он.
Газета.Ru

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Экономист Вязовский дал рекомендации по покупке иностранных валют
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"Если вас не смущает…" Какие валюты имеет смысл покупать россиянам?
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