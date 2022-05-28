Европейская комиссия направила правительствам стран — членов Евросоюза предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
Позиция украинского лидера Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации в бывшей советской республике, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.