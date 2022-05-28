Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эфире MSNBC о том, что ЕС «вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин не заработал ещё больше».
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Укрепление рубля может закончиться во втором полугодии 2022 года и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки, на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в тексте документа.