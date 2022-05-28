Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эфире MSNBC о том, что ЕС «вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин не заработал ещё больше».