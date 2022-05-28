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Аналитик Вязовский посоветовал хранить средства в золоте, рублях и иностранной валюте

Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро.
РИА Новости
Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как выгоднее всего хранить сбережения, объяснил в интервью радио Sputnik
 аналитик Алексей Вязовский.
РИА Новости
В нынешней экономической ситуации россиянам стоит равняться на действия ЦБ в отношении накопленных денежных средств.
URA.Ru
ЦБ принял решение смягчить временный порядок операций с наличной валютой.
РИА Новости

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Аналитик Вязовский порекомендовал хранить сбережения в золоте, рублях и иностранной валюте
Lenta.ru19:55
"Если вас не смущает…" Какие валюты имеет смысл покупать россиянам?
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