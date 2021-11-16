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Аналитик WMT Consult Екатерина Косарева: алкоголь в России становится менее доступным

В России за последние 10 лет потребление алкоголя снизилось среди граждан в возрасте 15 лет и старше примерно на треть — с 15,8 до 10,8 литров в год.
Lenta.ru
С 1 января 2022 года минимальные розничные цены на водку должны вырасти на 7,4 процента, с 243-х до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра.
Lenta.ru
Если законопроект о повышении минимальной розничной цены на крепкий алкоголь в РФ одобрят, вверх взлетит стоимость и остальных спиртных напитков, считает управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
Life.ru
Стоимость бренди вырастет с 324-х до 348 рублей.
Lenta.ru

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Аналитик WMT Consult Екатерина Косарева: алкоголь в России становится менее доступным
Lenta.ru17:54
Россиянам предсказали повышение цен на весь алкоголь
Life.ru17:02
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