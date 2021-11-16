Если законопроект о повышении минимальной розничной цены на крепкий алкоголь в РФ одобрят, вверх взлетит стоимость и остальных спиртных напитков, считает управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
Представители Paradox Interactive сообщили, что удовлетворены прогрессом разработки Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Над проектом, который прошёл через череду скандалов и переносов, трудится новая студия, имя которой, впрочем, не оглашают.
«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сказано в документе.