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Аналитик Юшков: Европа обманула бедные страны, лишив их возможности купить газ

От глобального энергетического кризиса, который обусловлен рекордно высокими ценами на энергоносители и дефицитом сырья, пострадают совсем не те страны, к кому больше всего приковано внимание общественности.
ПРАЙМ
Азиатские страны, по словам Юшкова, в плане поставок вели себя скромно.
РИА Новости
Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" и переведя товар в Европу.
РИА Новости
"Китай, Индия, Япония и Южная Корея- крупнейшие потребители в Азии СПГ — пытаются нарастить запасы, поэтому цены в регионе тоже растут, но пока остаются ниже европейских", — добавил специалист.
ПРАЙМ

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Аналитик Юшков: Европа обманула бедные страны, лишив их возможности купить газ
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