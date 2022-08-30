От глобального энергетического кризиса, который обусловлен рекордно высокими ценами на энергоносители и дефицитом сырья, пострадают совсем не те страны, к кому больше всего приковано внимание общественности.
«Освобожденный три дня назад без каких-либо ограничительных мер немецкий консул Уве Герберт Хан, обвиненный прокуратурой Рио-де-Жанейро в убийстве собственного мужа, бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоту, вернулся в Германию», — пишет издание.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Афганистану в понедельник призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у афганского народа деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам.
В указе о создании награды в честь 50-летия начала строительства БАМа говорится, что юбилейной медалью наградят активных участников строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры, в том числе военнослужащие.