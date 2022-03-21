Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, который ранее в эфире одного из украинских телеканалов призывал к насилию в отношении российских военных, заявил на своей странице в Facebook, что ему "очень жаль", и "это были эмоции", сообщает РИА "Новости".