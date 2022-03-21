"Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным", - говорится в сообщении.
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая потребовала признать американскую компанию Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретить в стране принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.
Лидер первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, который ранее в эфире одного из украинских телеканалов призывал к насилию в отношении российских военных, заявил на своей странице в Facebook, что ему "очень жаль", и "это были эмоции", сообщает РИА "Новости".