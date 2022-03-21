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Аналитик Юшков: Отказ ЕС от российской нефти станет шоком для мировой экономики

Возможный отказ Евросоюза от российской нефти станет шоком для мировой экономики.
Российская газета
Страны Евросоюза готовят пятый пакет антироссийских санкций, а также рассматривают возможность нефтяного эмбарго, сообщает Reuters.
Радио Sputnik
Новостное агентство Reuters заявило, что в новом пакете санкций может быть запрет на торговлю российской нефтью в Европе.
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В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Радио Sputnik

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Аналитик Юшков: отказ Европы от нефти станет глобальной проблемой для всего мира
Общественная служба новостей09:40
Аналитик Юшков: Отказ ЕС от российской нефти станет шоком для мировой экономики
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