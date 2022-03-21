Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT перечислил последствия возможного отказа Евросоюза от российской нефти.
"Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах", — говорится в тексте.
"В Мариуполе подразделения Донецкой народной республики при поддержке российских Вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", - сказал Конашенков на брифинге 18 марта.