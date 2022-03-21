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Аналитик Юшков: Отказ ЕС от российской нефти станет шоком для мировой экономики

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Страны ЕС обсуждают очередной, пятый пакет санкций против РФ, а также рассматривают возможность введения эмбарго на поставки российской нефти, сообщает Reuters.
Радио Sputnik
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT перечислил последствия возможного отказа Евросоюза от российской нефти.
Общественная служба новостей
Также Общественная Служба Новостей писала о том, что замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об ущербе, который Польша нанесла сама себе, отказавшись от российских энергоресурсов.
Общественная служба новостей
"В любом случае, будем стараться расширять поставки на растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил Новак.
Российская газета

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Аналитик Юшков: Отказ ЕС от российской нефти станет шоком для мировой экономики
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