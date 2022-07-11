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Аналитик Юшков: цены на газ в Европе могут подняться выше $2 тыс. из-за ремонта СП-1

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск "Северного потока - 2", проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.
Газета.Ru
Европейцы действуют с пользой для России, отказываясь запускать «Северный поток – 2» в условиях ремонта «СП-1».
Экономика сегодня
Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока-2», который оспаривал газовую директиву Евросоюза, следует из сообщения на сайте суда.
Lenta.ru
8 марта директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что отказ Запада от СП-2 привел к стремительному росту цен на газ на европейском рынке.
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Аналитик Юшков считает, что «Северный поток - 2» окупился из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке
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Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток-2» уже окупился из-за паники на рынке газа
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