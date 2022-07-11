Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск "Северного потока - 2", проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.
Украинский шоумен и товарищ ныне украинского президента Владимира Зеленского по «Кварталу-95» Евгений Кошевой выступил перед солдатами ВСУ и рассказал анекдот, посвященный советнику главы офиса президента Алексею Арестовичу.
Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув для этого массированную маскировочную пропаганду, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
Генеральный директор германской газовой компании GASAG Георг Фридрихс в условиях непростой ситуации с энергоснабжением и сокращением поставок газа из России призвал жителей страны сократить время принятия душа и мытья рук в целях экономии энергии.