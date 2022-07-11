Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск "Северного потока - 2", проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.
Эксперт в области безопасности Гийом Лаган заявил, что французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву амуницию.
Каждый пятый пользователь VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть - прим. ред.) может стать жертвой хакеров, рассказал заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.