Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск "Северного потока - 2", проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил о готовности Польши к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией с целью прикрытия своих планов по захвату Западной Украины.
"Наверно, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу", - сказал Фадеев журналистам.
В минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли и 11 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Шахтерского района, где находились активисты "Молодой республики".