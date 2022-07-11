Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск "Северного потока - 2", проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.
Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с "президента республики Татарстан" на "главу республики Татарстан", соответствующее распоряжение президента РФ размещено на портале правовой информации.
Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета РФ, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев - в состав президиума Госсовета, соответствующие указ и распоряжение президента страны размещены на портале правовой информации.