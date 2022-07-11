Будьте в Плюсе

Аналитик Юшков: цены на газ в Европе могут подняться выше $2 тыс. из-за ремонта СП-1

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск "Северного потока - 2", проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе.
Газета.Ru
Европейцы действуют с пользой для России, отказываясь запускать «Северный поток – 2» в условиях ремонта «СП-1».
Экономика сегодня
Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока-2», который оспаривал газовую директиву Евросоюза, следует из сообщения на сайте суда.
Lenta.ru
Брюссель мог бы запустить «СП-2» в логике экономического удара по России (начало поставок неминуемо спровоцирует падение цен на газ).
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток-2» уже окупился из-за паники на рынке газа
Lenta.ru07:10
Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток-2» уже окупился из-за паники на рынке газа
News.ru08:11
Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток-2» уже окупился из-за роста цен на газ
Центральная Служба Новостей07:49
Аналитик Юшков считает, что «Северный поток - 2» окупился из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке
Известия08:11
Аналитик Юшков: «Северный поток - 2» уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе
Газета.Ru08:06
Евросоюз сыграл на стороне РФ бойкотом «Северного потока – 2» при отключенном «СП-1»
Экономика сегоднявчера в 07:48

Интересное

Глава комиссии Совфеда Климов исключил ограничение прав жителей России из-за спецоперации

Сенатор исключил введение ограничивающих права и свободы мер в настоящее время.
Lenta.ru07:59

Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области

Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
РИА Новости08:09

В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Республики Татарстан

Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с "президента республики Татарстан" на "главу республики Татарстан", соответствующее распоряжение президента РФ размещено на портале правовой информации.
РИА Новости07:53

Зеленский рассмотрит петицию о замене статуи Екатерины II на порноактера Херрингтона

Согласно украинскому законодательству, президент обязан рассматривать и реагировать на любую петицию, оставленную на его сайте и собравшую более 25 тысяч подписей.
Lenta.ru07:55

Новак: планомерный отказ Европы от газа РФ происходит вопреки здравому смыслу

Планомерный отказ стран Европы от российского газа вызывает удивление, а решения, схожие с заморозкой "Северного потока - 2", принимаются вопреки здравому смыслу и интересам экономики.
ТАСС06:19

Министр цифровой трансформации Федоров: 150 операторов начали обучение в школе Dronarium

Обучение первых 150 операторов дронов по программе "Армия дронов" стартовало на Украине, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
РИА Новости07:56

Лукашенко: Запад готовит план нападения на Россию

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны.
Известия06:31

Лидера ЛДПР Слуцкого включили в состав Госсовета, Развожаев стал членом президиума

Лидер ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета РФ, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев - в состав президиума Госсовета, соответствующие указ и распоряжение президента страны размещены на портале правовой информации.
РИА Новости07:58

Минобороны сообщило об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon под Одессой

Российскими высокоточными ракетами "Искандер" в Одесской области уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США.
ТАСС06:54

Компания LEGO расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России

Датский производитель игрушек LEGO расторг контракт с дистрибьютором своих конструкторов в России — компанией «Мир кубиков».
RT на русском06:22