Будьте в Плюсе

Аналитик Юшков назвал долгосрочные контракты условием запуска «Северного потока-2»

Россия запустит «Северный поток-2» только в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода.
Lenta.ru
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил вероятность запуска “Северного потока-2”, который в Европе посчитали политизированным проектом России.
Царьград
Подорожание произошло на фоне планов о приостановке «Северного потока» с 31 августа.
Lenta.ru
Скорее, Германия будет искать альтернативных поставщиков и запускать режим максимальной экономии.
ИА SM-News

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Названы условия запуска «Северного потока-2»
ИА SM-News06:53
Аналитик Юшков назвал условие запуска «Северного потока-2», знаменующее окончательное поражение ЕС
Царьград06:46
Аналитик Юшков назвал долгосрочные контракты условием запуска «Северного потока-2»
Lenta.ru06:09
Аналитик Юшков обозначил условие, при котором Россия согласится запустить «Северный поток – 2»
Политическая Экспертиза20 августа в 13:18

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