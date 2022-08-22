Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте» конфликта на Украине не повлияет на проведение суда над военными из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).