Финская проектная компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", подала на госкорпорацию иск на общую сумму порядка двух миллиардов евро, рассказал исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте» конфликта на Украине не повлияет на проведение суда над военными из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
19 августа глава регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский сообщил, что власти усилили контроль за состоянием торфяников в Московской области из-за аномальной жары, ветра и недостаточного количества осадков.