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Юшков объяснил, как удаётся Латвии продолжать импорт газа из РФ через посредника

Финансист, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил информацию о том, что Латвия продолжает покупать российский газ через посредников.
Pravda.Ru
Латвийская Latvijas gāze возобновила закупку российского газа Ранее стало известно, что латвийская газовая компания Latvijas Gaze продолжила закупать российский газ через посредника.
Национальная служба новостей
В беседе с RT
 Юшков высказал предположение, что посредником для Латвии является эстонская компания.
Московский Комсомолец
Эксперт пояснил, что в настоящий момент можно наблюдать переток газа из России в Эстонию по газопроводу, находящемуся на границе Эстонии и Латвии.
Московский Комсомолец

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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
Взгляд.ру07:14
Аналитик Юшков объяснил закупки российского газа Латвией через посредника
RT на русском03:50
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Эксперт объяснил закупки российского газа Латвией через посредника
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Аналитик Юшков объяснил, как Латвия покупает российский газ через посредника
Московский Комсомолец05:17
Юшков объяснил, как удается Латвии продолжать импорт газа из РФ через посредника
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