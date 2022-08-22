Будьте в Плюсе

Аналитик Юшков оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»

Россия запустит «Северный поток-2» только в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода.
Lenta.ru
Цена газа в Европе впервые с марта поднялась выше $2800 потому, что «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» в начале сентября на три дня.
Телеканал 360°
Подорожание произошло на фоне планов о приостановке «Северного потока» с 31 августа.
Lenta.ru
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что цены на газ в ЕС растут с космической скоростью.
ФАН

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Аналитик Юшков назвал условие запуска «Северного потока-2», знаменующее окончательное поражение ЕС
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Эксперт Яшков: газопровод «Северный поток» могут и не запустить сразу обратно, если найдут неисправности в турбине
Телеканал 360°08:49
Аналитик Юшков оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»
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Аналитик Юшков назвал долгосрочные контракты условием запуска «Северного потока-2»
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Аналитик Юшков: «Северный поток» может полностью остановить работу после 2 сентября
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Аналитик Юшков назвал долгосрочные контракты условием запуска «Северного потока-2»
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Аналитик Юшков обозначил условие, при котором Россия согласится запустить «Северный поток – 2»
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