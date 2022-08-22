Экономика сегодняАналитик Юшков оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»Россия запустит «Северный поток-2» только в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода.Lenta.ruЦена газа в Европе впервые с марта поднялась выше $2800 потому, что «Газпром» объявил об остановке «Северного потока» в начале сентября на три дня.Телеканал 360°Подорожание произошло на фоне планов о приостановке «Северного потока» с 31 августа.Lenta.ruЗампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что цены на газ в ЕС растут с космической скоростью.ФАНЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПолитическая ЭкспертизаЦарьградТелеканал 360°Подробнее о событииАналитик Юшков назвал условие запуска «Северного потока-2», знаменующее окончательное поражение ЕСЦарьград06:46Эксперт Яшков: газопровод «Северный поток» могут и не запустить сразу обратно, если найдут неисправности в турбинеТелеканал 360°08:49Аналитик Юшков оценил перспективы запуска «Северного потока — 2»Экономика сегодня08:04Аналитик Юшков назвал долгосрочные контракты условием запуска «Северного потока-2»ИА SM-News06:53Аналитик Юшков: «Северный поток» может полностью остановить работу после 2 сентябряNews.ru09:18Аналитик Юшков назвал долгосрочные контракты условием запуска «Северного потока-2»Lenta.ru06:09Аналитик Юшков обозначил условие, при котором Россия согласится запустить «Северный поток – 2»Политическая Экспертиза20 августа в 13:18Показать ещёОценить20Поделиться