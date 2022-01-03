Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможном воровстве Украиной российского газа.
Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу итальянские власти, ранее был заочно арестован судом в Москве по обвинению в крупном мошенничестве.
В поселке Умба Мурманской области погиб считавшийся криминальным авторитетом Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители, сообщает агентство "СеверПост".