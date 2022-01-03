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Аналитик Юшков оценил заявление о возможном воровстве Украиной российского газа

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможном воровстве Украиной российского газа.
Известия
Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ на фоне дефицита.
Телеканал 360°
Цель такого заявления Коболева специалист объяснил желанием показать, что «нынешние менеджеры «Нафтогаза» — неквалифицированные люди».
Известия
Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.
Известия

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